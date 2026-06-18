конкурса профессиональные мастерства

Добавим, чемпионат завершился в начале июня. Он проходил на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Чемпионат объединил более восьми тысяч человек: талантливых конкурсантов, ведущих экспертов-наставников, а также участников деловой и образовательной программ.