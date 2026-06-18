конкурса профессиональные мастерства

Учащиеся колледжей Ростовской области показали высокие результаты в дизайне интерьера и информационной безопасности по итогам Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Студенты системы среднего профессионального образования (СПО) достойно представили донской регион, завоевав золотые и серебряные медали в ряде престижных компетенций.
По итогам напряжённой борьбы донские ребята показали высокий уровень подготовки. Первое место в компетенции «Дизайн интерьера» заняла Кристина Джичоева, учащаяся Ростовского строительного колледжа.
Особых успехов студенты добились в сфере кибербезопасности. В командном зачёте по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» золото завоевал Никита Емельянченко из Таганрогского механического колледжа. 2 место в командном зачёте по компетенции «Кибериммунная автономность» — у Айка Япунджяна, студента Ростовского колледжа связи и информатики.
В региональном правительстве успехи студентов считают закономерным итогом системной работы по развитию среднего профессионального образования. Замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев отметил, что за каждым чемпионским титулом стоит ежедневный труд квалифицированных педагогов и наставников.
«Студенты становятся по-настоящему конкурентоспособными благодаря возможности тренироваться на современном, высокотехнологичном оборудовании», — подчеркнул Андрей Фатеев.
Добавим, чемпионат завершился в начале июня. Он проходил на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Чемпионат объединил более восьми тысяч человек: талантливых конкурсантов, ведущих экспертов-наставников, а также участников деловой и образовательной программ.