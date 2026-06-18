В Хвалынске Саратовской области издадут каталог старообрядческих икон

Хвалынский музей в Саратовской области издаст каталог старообрядческих икон из Черемшанских монастырей и откроет выставку богородичных образов, сообщили в министерстве культуры региона. Ранее учреждение было технически переоснащено при поддержке национального проекта «Семья».
Проект «Небесный Хвалынск» получил президентский грант. Его автором стала директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко. Издание каталога станет важным этапом в изучении и популяризации коллекции, находящейся в музее. Он поможет систематизировать сведения об иконах, показать их историческую и художественную ценность, а также привлечь к собранию внимание исследователей и посетителей.
«Поддержка, оказанная победителям конкурса, позволит реализовать значимые образовательные и творческие программы, вовлечь в культуру большее число жителей и укрепить культурную идентичность наших территорий», — сказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.