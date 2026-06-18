В Ульяновской области выбрали лучших наладчиков станков

В конкурсе приняли участие восемь специалистов из пяти предприятий региона. Сначала они прошли тестирование и решили кейс по разработке управляющей программы в электронном виде. Затем конкурсанты изготовили детали по предоставленной программе. Отмечается, что за выполнением заданий следили члены экспертной комиссии: они фиксировали время, оценивали качество работы и контролировали соблюдение требований охраны труда.