В Ульяновской области выбрали лучших наладчиков станков

Итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станков с программным управлением» подвели в Ульяновской области, сообщили в агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона. Мероприятие организовали по национальному проекту «Кадры».
В конкурсе приняли участие восемь специалистов из пяти предприятий региона. Сначала они прошли тестирование и решили кейс по разработке управляющей программы в электронном виде. Затем конкурсанты изготовили детали по предоставленной программе. Отмечается, что за выполнением заданий следили члены экспертной комиссии: они фиксировали время, оценивали качество работы и контролировали соблюдение требований охраны труда.
По итогам соревнований победителем стал наладчик станков с программным управлением Ульяновского станкостроительного завода Сергей Клементьев. Он представит Ульяновскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в конце сентября в Тульской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.