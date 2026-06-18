Дан старт традиционной Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству»

Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» дали старт традиционной Всероссийской просветительской акции (0+) «Служу Отечеству», сообщили в пресс-службе фонда.
Главными героями стали ветераны и участники специальной военной операции. Все мероприятия акции реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и проводятся с целью привлечения внимания к ветеранам спецоперации и вовлечения героев в просветительскую деятельность.
«Третий год совместно с Российским обществом “Знание” реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция “Служу Отечеству” дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Ветераны спецоперации в формате открытого диалога расскажут истории о верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Завершится акция форумом (0+) «Вместе победим!», который состоится в конце августа в Москве.
Напомним, Всероссийскую акцию «Служу Отечеству» проводят Государственный фонд «Защитники Отечества» и Общество «Знание» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».