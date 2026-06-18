Дан старт традиционной Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству»

«Третий год совместно с Российским обществом “Знание” реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция “Служу Отечеству” дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.