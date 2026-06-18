Суд приговорил нижегородского политтехнолога Халугу к условному сроку и штрафу

Нижегородский политтехнолог Михаил Халуга выслушал приговор по делу о мошенничестве. Его признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также ему придется заплатить 550 тысяч рублей штрафа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил обозреватель Андрей Вовк.
Приговор зачитали и бывшему исполнительному секретарю «Единой России» в Дзержинске Марии Килиной. Она также была задержана в июне прошлого года и проходила в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве.
Фигурантка получила условный срок — 4 года. Денежное взыскание, назначенное ей судом, составило 650 тысяч рублей.
Приговор осужденным пока не вступил в законную силу.
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