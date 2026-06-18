В Новосибирской области еще шесть компаний внедрят бережливые технологии

В сегменте производителей стройматериалов в проект вошел завод металлоконструкций «Металлостандарт». Предприятие внедрит цифровой контроль качества с помощью системы машинного зрения, разработанной на базе ИИ-лаборатории. Она будет сканировать готовые изделия по 3D-чертежам с точностью до миллиметра. Кроме того, производственно-торговая компания «Евробетон-ЖБИ» планирует увеличить выпуск продукции на 25% — специалисты регионального центра компетенций уже провели для нее первый модуль обучения и приступили к диагностике пилотного потока. Еще один участник — производитель бетона «Растворно-бетонный узел» — также оптимизирует производственный процесс.