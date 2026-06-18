В Новосибирской области еще шесть компаний внедрят бережливые технологии

Шесть компаний Новосибирской области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Среди новых участников проекта — специализированный застройщик «Сибирь-Развитие». Компания планирует оптимизировать управленческие и офисные процессы при строительстве многоквартирных домов. В свою очередь, многопрофильная компания «СибСтрой» внедрит единую систему документооборота и автоматизирует внутренние процессы, чтобы к сентябрю 2026 года увеличить производительность минимум на 5%. Компания «РОСТ», работающая в сфере отделки, реконструкции и монтажа инженерных сетей, сосредоточится на оптимизации процесса чистовой отделки и выстраивании более эффективного взаимодействия между офисом и бригадами на объектах.
В сегменте производителей стройматериалов в проект вошел завод металлоконструкций «Металлостандарт». Предприятие внедрит цифровой контроль качества с помощью системы машинного зрения, разработанной на базе ИИ-лаборатории. Она будет сканировать готовые изделия по 3D-чертежам с точностью до миллиметра. Кроме того, производственно-торговая компания «Евробетон-ЖБИ» планирует увеличить выпуск продукции на 25% — специалисты регионального центра компетенций уже провели для нее первый модуль обучения и приступили к диагностике пилотного потока. Еще один участник — производитель бетона «Растворно-бетонный узел» — также оптимизирует производственный процесс.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.