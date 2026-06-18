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Суд в Волгограде обязал экс-собственников освободить отели «Мартон»

Арбитражный суд Волгоградской области сегодня, 18 июня, своим решением обязал бывших собственников.

Арбитражный суд Волгоградской области сегодня, 18 июня, своим решением обязал бывших собственников четырех отелей «Мартон» (Marton) в Волгограде освободить незаконно занимаемые объекты. Таким образом, иск территориального управления Росимущества удовлетворен полностью. У проигравшей стороны есть право на обжалование этого решения.

Напомним, что иск в конце апреля текущего года был подан к ООО «Территориальное отельное управление», которое незаконно четыре отеля «Мартон» (Marton), расположенных в Волгограде по адресам: ул. Белоглинская, 40а, ул. Рокоссовского, 55, ул. Царицынской обороны, 34 и ул. Профсоюзная, 34а. А также земельный участок по ул. Царицынской Обороны, 32а, расположенный у отеля. Ранее эта недвижимость бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова и его компаньонов Андрея и Игоря Марченко была обращена в доход государства.

Однако волгоградские отели, несмотря на это, продолжали принимать постояльцев. Тогда ТУ Росимущества в Волгоградской области обратилось с иском в суд, а также ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в части запрета ООО «Территориальное отельное управление» и иным лицам использовать и эксплуатировать эти отели. 12 мая такой запрет арбитражом был наложен, а 29 мая в отели пришли приставы и опечатали их.

Ранее Останкинский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество Виктора Момотова, а также на два десятка аффилированных с ним лиц. В общей сложности правоохранители связывают с экс-судьёй 100 объектов недвижимости стоимостью более 9 млрд рублей.

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