Суд в Волгограде обязал экс-собственников освободить отели «Мартон»

Однако волгоградские отели, несмотря на это, продолжали принимать постояльцев. Тогда ТУ Росимущества в Волгоградской области обратилось с иском в суд, а также ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в части запрета ООО «Территориальное отельное управление» и иным лицам использовать и эксплуатировать эти отели. 12 мая такой запрет арбитражом был наложен, а 29 мая в отели пришли приставы и опечатали их.