Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин

«Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных — двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка», — сказал Путин.