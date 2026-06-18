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Слоны, подаренные Лаосом, будут жить в лучших условиях, заявил Путин

Путин: подаренные Лаосом слоны будут жить в наилучших условиях.

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Слоны из Лаоса, подаренные Казанскому зоопарку, будут жить в наилучших условиях и принесут радость посетителям, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

Путин продолжил серию международных встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани переговорами с премьером Лаоса.

«Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных — двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка», — сказал Путин.

Президент Лаоса в 2025 году заявлял, что по случаю 65-летия установления дипломатических отношений Лаос намерен подарить России двух самок слонов. Решение о размещении слонов в Казани было принято после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность принять животных в республике. Инициативу поддержали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр культуры РФ Ольга Любимова. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств и специалистов.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17−19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер форума.

АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.

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