В больницу села Большие Уки Омской области поступило новое оборудование

Современная моюще-дезинфицирующая машина для обработки эндоскопов поступила в Большеуковскую центральную районную больницу села Большие Уки Омской области, сообщили в министерстве внутренней политики региона. Технику приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ее появление позволило перевести мойку и дезинфекцию высокого уровня эндоскопов в автоматический режим. Это облегчает работу медицинского персонала, сокращает затраты времени и одновременно повышает качество обработки оборудования.
Кроме того, новое оборудование снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором, и помогает предотвращать инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Это особенно важно, поскольку в Большеуковской больнице ежегодно проводятся более 220 эндоскопических исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.