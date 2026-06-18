Липецкий «Горняк» добился взыскания с белорусских металлургов 153 млн рублей

Согласно материалам дела, в январе 2025 года стороны заключили контракт на поставку известняка. «Горняк» выполнил свои обязательства, но белорусская компания вовремя не оплатила работы в полном объеме. Из-за этого образовалась задолженность в 150,3 млн руб. Также поставщик рассчитал пеню за несвоевременную оплату товара, она составила 5,5 млн руб. Он отправил в адрес ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”» претензию с требованием оплатить задолженность, но ответчик не погасил ее. Это послужило поводом для обращения в суд. О поступлении иска в липецкий арбитраж «Ъ-Черноземье» сообщал в марте.