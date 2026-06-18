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500 волонтеров из разных стран участвовали в учениях поисковиков в Нижегородской области — Глеб Никитин

Участники учений продемонстрировали навыки в медицине, ориентировании, картографии и выживании в дикой природе.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что в регионе прошли масштабные учения для волонтеров-поисковиков, максимально приближенные к реальному поиску. В мероприятии, которое продолжалось 40 часов, приняли участие 500 волонтеров из разных стран. Они продемонстрировали навыки в медицине, ориентировании, картографии и выживании в дикой природе.

«Цели достигнуты, а поисковики в очередной раз подтвердили свой стальной характер!» — заявил Глеб Никитин.

Губернатор пообщался с участниками на церемонии закрытия и отметил, что многие ребята приехали из других стран. Разные языки и разный опыт объединили общей целью — помощь тем, кто нуждается в спасении.

«Это крупнейший в России Международный слет волонтеров-поисковиков. И мы очень рады стать площадкой его проведения! Благодарю председателя попечительского совета “Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям” Елену Игоревну Мильскую и, конечно, наших коллег из МЧС России, спасателей!» — заявил Глеб Никитин.

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