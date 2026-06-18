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В приморском городе Большой Камень построили новый парк

Там появились сухой фонтан, места отдыха и кафе, детские площадки.

Андреевский парк построили в городе Большой Камень Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На площади 1,2 га специалисты высадили кустарники и цветы, проложили безопасные пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, а также оборудовали дренажные системы и инженерные коммуникации. Для отдыха и досуга там появились детская и спортивная площадки, прогулочные зоны, коворкинг-пространства, сухой фонтан, места отдыха и кафе. Также там оборудовали смотровую площадку с панорамным видом на море.

«Благоустройство парка культуры и отдыха “Андреевский” — это яркий пример успешной инициативы жителей и власти, направленной на улучшение качества жизни людей. Проект демонстрирует возможность создания современного, безопасного и экологичного пространства для отдыха, спорта и общения горожан», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.