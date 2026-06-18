В приморском городе Большой Камень построили новый парк

На площади 1,2 га специалисты высадили кустарники и цветы, проложили безопасные пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, а также оборудовали дренажные системы и инженерные коммуникации. Для отдыха и досуга там появились детская и спортивная площадки, прогулочные зоны, коворкинг-пространства, сухой фонтан, места отдыха и кафе. Также там оборудовали смотровую площадку с панорамным видом на море.