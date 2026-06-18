СК сделал заявление после гибели белоруски при косьбе электротриммером на даче

В Следственном комитете обратились к белорусам после трагической гибели женщины при косьбе на даче.
Ранее «Комсомолка» писала, что белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми.
Женщина получила смертельный удар тока, когда косила электрическим триммером и задела провод удлинителя.
В СК напомнили белорусам, что следует строго соблюдать правила безопасности при работе с электроинструментом. Перед использованием нужно проверить исправность проводов и вилок, наличие защитного заземления и целостность изоляции.
Нельзя работать с электроинструментом во влажную погоду или на влажной земле без спецзащиты. Следует избегать контакта проводов с острыми предметами, нагретыми поверхностями и движущимися частями других инструментов.
Если работы проводятся в местах с рисками механических повреждений, то удлинитель нужно защитить трубой, коробом или ограждением.
— Использовать удлинители с двухполюсными вилками и розетками без заземляющего контакта для оборудования, которое требует заземления запрещено, — констатировали в СК.
Тем временем мы писали, что известно на 18 июня о пострадавших детях и тренере из Беларуси при атаке БПЛА под Брянском: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко уже сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава республики назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском. А еще белорусский лидер сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.