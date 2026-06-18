Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда рассказали, строительство каких улиц идёт опережающими темпами

Одну из них планируют сдать к началу учебного года.

Строительство трёх улиц в Калининграде идёт с опережением графика. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании профильной комиссии в четверг, 18 июня.

Речь идёт об улицах Тихоокеанской, Челюскинской и Благовещенской. Техническая готовность первых двух составляет, по словам Романова, 100%. Строительством ул. Тихоокеанской от ул. Алданской до ул. Спасателей занималось ЗАО «ДСП». Контракт стоимостью 222 млн рублей был заключён 11 августа 2025 года.

«Срок завершения — 16 августа 2026 года. Однако техническая готовность на текущий момент составляет 100%. Стоит отметить опережающие темпы завершения строительно-монтажных работ. Открыто техническое движение с 14 мая 2026 года. На текущий момент ведётся приём работ», — отметил Романов.

Реконструкцией ул. Челюскинской от ул. Тихоокеанской до дома № 20/22 занималось ООО «Инпэкс» за 70 млн рублей. Контракт с компанией был заключён 11 августа 2025 года. Срок завершения — 17 июля 2026 года. «Однако техническая готовность стопроцентная. Движение открыто, текущий статус объекта — объект завершён с опережением графика», — добавил глава комитета.

Техническая готовность первого этапа строительства ул. Благовещенской составляет 90%. Речь идёт о боковом проезде по нечётной стороне улицы от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии до ул. Суздальской для обеспечения транспортной доступности школы и детского сада. Работы выполняет ООО «Вираж». Контракт стоимостью 220 млн рублей заключён 11 июля 2025 года. Срок завершения контракта — 19 октября 2026 года. «Планируемый срок опережающего завершения — 1 сентября 2026 года», — отчитался Романов.

В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».

В сентябре 2024 года проект строительства первого этапа улицы Благовещенской получил положительное заключение государственной экспертизы. На все три этапа общей протяжённостью 1,75 км потребуется более 1 млрд рублей. Власти готовы были потратить на строительство первого этапа улицы 221 848 900 рублей. В аукционе участвовали три компании. Победитель снизил начальную стоимость работ более чем на 1 млн — до 220 739 655 рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше