Власти Калининграда рассказали, строительство каких улиц идёт опережающими темпами

В сентябре 2024 года проект строительства первого этапа улицы Благовещенской получил положительное заключение государственной экспертизы. На все три этапа общей протяжённостью 1,75 км потребуется более 1 млрд рублей. Власти готовы были потратить на строительство первого этапа улицы 221 848 900 рублей. В аукционе участвовали три компании. Победитель снизил начальную стоимость работ более чем на 1 млн — до 220 739 655 рублей.