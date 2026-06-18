Власти Калининграда рассказали, строительство каких улиц идёт опережающими темпами

Строительство трёх улиц в Калининграде идёт с опережением графика. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании профильной комиссии в четверг, 18 июня.
Речь идёт об улицах Тихоокеанской, Челюскинской и Благовещенской. Техническая готовность первых двух составляет, по словам Романова, 100%. Строительством ул. Тихоокеанской от ул. Алданской до ул. Спасателей занималось ЗАО «ДСП». Контракт стоимостью 222 млн рублей был заключён 11 августа 2025 года.
«Срок завершения — 16 августа 2026 года. Однако техническая готовность на текущий момент составляет 100%. Стоит отметить опережающие темпы завершения строительно-монтажных работ. Открыто техническое движение с 14 мая 2026 года. На текущий момент ведётся приём работ», — отметил Романов.
Реконструкцией ул. Челюскинской от ул. Тихоокеанской до дома № 20/22 занималось ООО «Инпэкс» за 70 млн рублей. Контракт с компанией был заключён 11 августа 2025 года. Срок завершения — 17 июля 2026 года. «Однако техническая готовность стопроцентная. Движение открыто, текущий статус объекта — объект завершён с опережением графика», — добавил глава комитета.
Техническая готовность первого этапа строительства ул. Благовещенской составляет 90%. Речь идёт о боковом проезде по нечётной стороне улицы от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии до ул. Суздальской для обеспечения транспортной доступности школы и детского сада. Работы выполняет ООО «Вираж». Контракт стоимостью 220 млн рублей заключён 11 июля 2025 года. Срок завершения контракта — 19 октября 2026 года. «Планируемый срок опережающего завершения — 1 сентября 2026 года», — отчитался Романов.
В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».
В сентябре 2024 года проект строительства первого этапа улицы Благовещенской получил положительное заключение государственной экспертизы. На все три этапа общей протяжённостью 1,75 км потребуется более 1 млрд рублей. Власти готовы были потратить на строительство первого этапа улицы 221 848 900 рублей. В аукционе участвовали три компании. Победитель снизил начальную стоимость работ более чем на 1 млн — до 220 739 655 рублей.