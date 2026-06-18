Нижегородец взял бронзу на фестивале «DroneCon‑2026» в Монголии

Воспитанник Центра военно‑патриотического воспитания из Нижнего Новгорода Теодор Кунилов завоевал бронзовую награду на международном фестивале по управлению беспилотными летательными аппаратами «DroneCon‑2026», который прошёл в Монголии. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Соревнование состоялось на территории резервного аэропорта Улан‑Батора и объединило лучших пилотов БПЛА из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Казахстана и Монголии. Для юного нижегородца это был дебют на столь масштабном турнире.
Преодолев волнение, Теодор продемонстрировал высокий уровень подготовки, полученный в Центре военно‑патриотического воспитания. Награду победителю вручил министр дорожно‑транспортного развития Монголии.
В Нижнем Новгороде, по словам мэра, продолжают расширять возможности для развития подобных талантов: недавно в парке «Швейцария» открылось новое отделение по работе с БПЛА. Это ещё один шаг к тому, чтобы увлечённые ребята могли совершенствовать навыки и добиваться ярких побед.
Ранее сообщалось, что лучшего специалиста БПЛА выберут в Нижегородской области.