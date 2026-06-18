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Нижегородец взял бронзу на фестивале «DroneCon‑2026» в Монголии

Награду победителю вручил министр дорожно‑транспортного развития Монголии.

Воспитанник Центра военно‑патриотического воспитания из Нижнего Новгорода Теодор Кунилов завоевал бронзовую награду на международном фестивале по управлению беспилотными летательными аппаратами «DroneCon‑2026», который прошёл в Монголии. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Соревнование состоялось на территории резервного аэропорта Улан‑Батора и объединило лучших пилотов БПЛА из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Казахстана и Монголии. Для юного нижегородца это был дебют на столь масштабном турнире.

Преодолев волнение, Теодор продемонстрировал высокий уровень подготовки, полученный в Центре военно‑патриотического воспитания. Награду победителю вручил министр дорожно‑транспортного развития Монголии.

В Нижнем Новгороде, по словам мэра, продолжают расширять возможности для развития подобных талантов: недавно в парке «Швейцария» открылось новое отделение по работе с БПЛА. Это ещё один шаг к тому, чтобы увлечённые ребята могли совершенствовать навыки и добиваться ярких побед.

Ранее сообщалось, что лучшего специалиста БПЛА выберут в Нижегородской области.

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