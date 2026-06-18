В Перми построят новый спортивный комплекс

Комплекс площадью около 50 тыс. кв. м разместится на территории бывшего стадиона «Молот». Внутри него предусмотрят несколько универсальных спортивных залов, один из которых оборудуют трибунами для проведения соревнований. Кроме того, там появятся залы для единоборств, настольного тенниса, бадминтона на три корта и художественной гимнастики, а также помещения для игры в шахматы, медико-восстановительный блок, тренировочная хоккейная арена и бассейн с восемью дорожками по 25 м.