В Перми построят новый спортивный комплекс

Новый спортивный комплекс построят в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в министерстве строительства региона. Работы проведут по государственной программе «Спорт России».
Комплекс площадью около 50 тыс. кв. м разместится на территории бывшего стадиона «Молот». Внутри него предусмотрят несколько универсальных спортивных залов, один из которых оборудуют трибунами для проведения соревнований. Кроме того, там появятся залы для единоборств, настольного тенниса, бадминтона на три корта и художественной гимнастики, а также помещения для игры в шахматы, медико-восстановительный блок, тренировочная хоккейная арена и бассейн с восемью дорожками по 25 м.
Отдельным ядром проекта станет открытый легкоатлетический стадион. На нем разместят футбольное поле и сектора для прыжков в длину и высоту, в том числе с шестом. Вокруг стадиона обустроят 8 беговых дорожек по 400 метров, а также дорожки на 100 и 110 метров для бега с барьерами. В открытой части комплекса также появятся два теннисных корта.
Завершить строительство планируется в 2028 году. Сейчас на участке уже начались подготовительные работы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.