Маньяк из Саратова приговорен к 18 годам за убийство шести женщин

С 2008 года поймать преступника не удавалось. Лишь в 2025 году, найденные на одной из убитых в 2008 году следы совпали в криминалистической базе МВД с биоматериалом жителя Саратовской области. Подозреваемого незамедлительно задержали, после чего доставили в Бугуруслан.