В Ростове вернули жильцам 150 тыс. рублей переплаты за отопление

В Ростове-на-Дону собственникам квартир в одном из многоквартирных домов вернули переплаченные средства за отопление. Перерасчёт стал возможен лишь после прокурорской проверки и привлечения виновных к ответственности.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошёл в Железнодорожном районе города. Выяснилось, что в течение месяца дом на улице Разина отапливался с отклонениями от установленных нормативов.
Прокуроры направили предписание руководству теплоснабжающей компании. В итоге должностное лицо, ответственное за нарушение, было оштрафовано по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения граждан коммунальными услугами).
Благодаря вмешательству надзорного органа жильцам сделали перерасчёт платы за тепло. Общая сумма возврата составила около 150 тыс. рублей.