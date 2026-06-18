Нижегородская трудинспекция проверит информацию о задержке зарплаты метростроевцам

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» через площадь Свободы до станции «Сенная» оценивается в 48 млрд руб. Две новые станции планировалось сдать к 2026 году, затем сроки перенесли на 2027 год. Генподрядчиком выступает ГК «Моспроект-3».