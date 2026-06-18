Почти 200 мест для участников СВО и их семей выделили в Мининском университете

В Мининском университете к этому вопросу относятся особенно серьезно. Здесь, в педагогическом вузе, ветераны СВО могут получить профессию, связанную с воспитанием подрастающего поколения. Здесь они смогут совместить свою патриотическую позицию и просвещение молодежи. Для этого в рамках программы «Приоритет 2030» созданы дополнительные квалификации, выпускники которых могут вести начальную военную подготовку и спортивные секции.