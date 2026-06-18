Почти 200 мест для участников СВО и их семей выделили в Мининском университете

Мининский университет усиливает поддержку участников СВО и их семей в приемной кампании 2026 года. На этот раз 189 бюджетных мест выделено в отдельную квоту для участников СВО, их детей и вдов. Еще 103 места предоставлено по квоте для ветеранов боевых действий, инвалидов и детей-сирот.
— Этот механизм помогает героям не терять время и сразу переходить от восстановления к профессиональному росту. Мы чутко реагируем на их запросы: адаптируем учебные программы и индивидуально подходим к подготовке, — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В Мининском университете к этому вопросу относятся особенно серьезно. Здесь, в педагогическом вузе, ветераны СВО могут получить профессию, связанную с воспитанием подрастающего поколения. Здесь они смогут совместить свою патриотическую позицию и просвещение молодежи. Для этого в рамках программы «Приоритет 2030» созданы дополнительные квалификации, выпускники которых могут вести начальную военную подготовку и спортивные секции.
— Для таких студентов мы предусматриваем индивидуальные графики, дистанционный формат, приоритетное право на академический отпуск и сохранение места в общежитии. Наш опыт показывает, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности, — подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
В качестве положительного примера он привел историю участника СВО Максима Голубева, который сейчас возглавляет Фонд «Патриотический центр “Русская победа”. Также он является социальным координатором ГФ “Защитники Отечества”.
— А выпускник нашего университета Александр Минов, психолог по образованию и ветеран боевых действий, теперь сам готовит специалистов для работы с вернувшимися военнослужащими, — напомнил Виктор Сдобняков.