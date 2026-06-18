Стрела крана упала на рабочего в Гродно. Подробности сообщает Следственный комитет.
Днем в среду, 17 июня, 52-летний рабочий одного из гродненский предприятий, занимался в траншее заменой труб на теплотрассе. Во время работ платформу автокрана начали поворачивать и в этот момент стрела упала на рабочего.
Как уточнили в СК, мужчина был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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