Нижегородская область впервые в РФ вводит понятие «производственный парк регионального значения»

Производственный парк регионального значения станет новым самостоятельным статусом, который дополнит действующую систему промышленной инфраструктуры и не будет дублировать статус промышленного технопарка. Для получения статуса объект должен соответствовать ряду требований: территория от 0,3 до 0,99 гектара, объем инвестиций не менее 100 млн рублей, площадь помещений не менее 2500 квадратных метров, наличие не менее двух резидентов, готовая транспортная и коммунальная инфраструктура. Не менее половины полезной площади парка должно быть предназначено для размещения промышленных, научно-технических и инновационных производств.