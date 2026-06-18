Нижегородская область впервые в РФ вводит понятие «производственный парк регионального значения»

В Нижегородской области впервые в стране вводится понятие «производственный парк регионального значения», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Депутаты Законодательного собрания утвердили проект изменений в законодательство, разработанный региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нижегородская область стала первым субъектом РФ, законодательно закрепившим такое понятие. «Новый формат ориентирован на создание компактных производственных площадок. Создание производственных парков позволит увеличить предложение готовой инфраструктуры и сделать ее более доступной для бизнеса. Это важный шаг в поддержке небольших предприятий в текущих экономических условиях», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Курировать работу производственных парков регионального значения будет областной минпром. «Производственные парки регионального значения создадут дополнительные возможности для развития малых технологических компаний. Зачастую таким компаниям не требуются крупные индустриальные комплексы, а ресурсов для самостоятельного расширения мощностей у них может не быть. Новый формат поможет небольшим промышленным предприятиям решить проблему нехватки готовых производственных площадок», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Производственный парк регионального значения станет новым самостоятельным статусом, который дополнит действующую систему промышленной инфраструктуры и не будет дублировать статус промышленного технопарка. Для получения статуса объект должен соответствовать ряду требований: территория от 0,3 до 0,99 гектара, объем инвестиций не менее 100 млн рублей, площадь помещений не менее 2500 квадратных метров, наличие не менее двух резидентов, готовая транспортная и коммунальная инфраструктура. Не менее половины полезной площади парка должно быть предназначено для размещения промышленных, научно-технических и инновационных производств.
Для компаний, заинтересованных в создании производственных парков регионального значения, предусмотрена имущественная поддержка. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, смогут предоставляться в аренду на льготных условиях без проведения торгов. «Законодательная база должна быть живым механизмом, который необходимо постоянно совершенствовать. Поэтому на заседании в июне мы поддержали изменения в законы, направленные на развитие технопарков и производственных парков. Появление нового вида — региональных производственных парков — станет эффективным инструментом, который позволит запускать проекты там, где раньше это было затруднительно», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Обратиться за консультацией по получению статуса производственного парка регионального значения можно в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону 8 (831) 435−16−43. Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), где работает горячая линия «Мой бизнес» по телефону 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).