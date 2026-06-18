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Евгений Люлин призвал не расчехлять ядерное оружие в связи с атаками БПЛА

Председатель нижегородского Заксобрания высказался о том, что произошло в Москве 18 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал массированную атаку БПЛА, которую пришлось пережить Москве и Подмосковью 18 июня. Враг направил в сторону российской столицы около 200 беспилотников. Всего за сегодня над Россией уничтожили почти 1000 дронов, десять авиабомб и четыре крылатые ракеты. Повреждения получили здания предприятий, ТЦ и жилые дома. Известно о пострадавших.

По словам Евгения Люлина, он не поддерживает предложение, которое озвучивают некие «горячие головы»: речь идет о том, чтобы «побольнее ударить в ответ». Глава нижегородского парламента уверен, что не стоит уподобляться военным преступникам.

«Не надо расчехлять атомное оружие. Очевидно, что СВО близится к концу», — поделился мнением Евгений Люлин.

Спикер ЗСНО отметил, что российская армия продолжает работать и наступление идет по всем направлениям.

«Правда на нашей стороне, поэтому мы обязательно победим», — заверил Евгений Люлин.

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