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В Ростовской области на лекарства для льготников направили 9,6 млрд рублей

Донской губернатор рассказал о лекарственном обеспечении льготиников.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области на лекарства для льготников направили более 9,6 млрд рублей. Об этом по итогам заседания в донском правительстве сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона также уточнил, что по федеральной программе право на бесплатные лекарства имеют 480 тысяч жителей области, по региональной — еще 359 тысяч.

— Подняли серьезную проблему: сложности с доставкой препаратов в предыдущие годы подтолкнули некоторых льготников выбирать денежную компенсацию. Однако финансовый эквивалент зачастую не компенсирует стоимость многих препаратов, поэтому пациентам выгоднее получать сами лекарства. Сейчас доверие возвращается, — отметил Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, выписали более 3 млн рецептов. Перед этим донской минздрав обеспечил почти 100-процентную контрактацию.

Также Юрий Слюсарь потребовал к ноябрю представить план перехода на электронный рецепт с QR-кодом. Это должно помочь льготникам ускорить получение лекарств.

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