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На Платовском проспекте в Новочеркасске начался ремонт дороги

В Новочеркасске на Платовском проспекте стартовал ремонт дорожного полотна на участке от Московской улицы до улицы Орджоникидзе. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Новочеркасске на Платовском проспекте стартовал ремонт дорожного полотна на участке от Московской улицы до улицы Орджоникидзе. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

По условиям муниципального контракта, на дороге обновят верхний слой покрытия и бортовые камни. По словам господина Исакова, в ближайшие дни подрядчик приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия — работы переходят в активную фазу.

Ремонт планируется вести поэтапно. На благоустроенном отрезке от Московской до Пушкинской бортовые камни сохранят, ограничившись их очисткой и покраской. На участке от Пушкинской до Орджоникидзе выполнят полную замену. Завершить работы планируется 20 июля.