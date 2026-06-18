Эксперт рассказал о технике безопасности при подключении техники к сети

«Безопаснее всего подключать мощную технику — обогреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины, холодильники — напрямую в стационарную розетку, не собирая несколько энергоемких приборов в одной точке питания. Если использование разветвителя или удлинителя все же необходимо, он должен иметь достаточный запас по току, быть сертифицирован по соответствующим стандартам и использоваться без “гирлянд” из последовательно включенных устройств», — посоветовал эксперт.