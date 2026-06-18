Суд разделил вину между водителем и баранами за ДТП под Волгоградом

По словам истца, авария случилась около 11 вечера. На трассе «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» на его пути встала отара овец — ответчик оставил их без присмотра на проезжей части. От столкновения со стадом Toyota Camry сильно пострадала — ремонт обошёлся её владельцу в 884 832 рубля.