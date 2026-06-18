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Суд разделил вину между водителем и баранами за ДТП под Волгоградом

Решение ещё можно обжаловать — оно не вступило в законную силу.

Палласовский райсуд поставил точку в споре между Сайханом С. и Ербулатом А. Причиной его стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся 12 сентября 2025 года.

По словам истца, авария случилась около 11 вечера. На трассе «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» на его пути встала отара овец — ответчик оставил их без присмотра на проезжей части. От столкновения со стадом Toyota Camry сильно пострадала — ремонт обошёлся её владельцу в 884 832 рубля.

Разбираясь в деле, суд установил — причиной ДТП стали не только появление баранов на дороге, но и поведение самого водителя. Доказать свою невиновность в ходе процесса он не смог.

«Исковые требования удовлетворены частично: Ербулат А. возместит Сайхану С. ущерб в размере 50% от заявленной суммы — 442 416 рублей», — сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Решение ещё можно обжаловать — оно не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, как в кабине сверхлёгкого самолёта, потерпевшего крушение в Чернышковском районе, кроме пилота оказалась 12-летняя девочка.