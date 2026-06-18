Рособрнадзор: мошенники предлагают выпускникам «повысить» баллы ЕГЭ за деньги

Еще одна распространенная схема — фишинговые письма, которые рассылаются якобы от имени приемных комиссий. В них абитуриентов просят подтвердить поступление или место обучения, перейдя по подозрительным ссылкам. Это может привести к утечке персональных данных и потере доступа к учетным записям на государственных порталах.