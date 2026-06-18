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Рособрнадзор: мошенники предлагают выпускникам «повысить» баллы ЕГЭ за деньги

О подозрительных предложениях рекомендуют сообщать на горячую линию ведомства.

В период проведения ЕГЭ и приемной кампании мошенники стали предлагать выпускникам за деньги повысить баллы экзамена. Об этом предупредили в Рособрнадзоре.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники создают сайты, имитирующие официальные сервисы проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций, чтобы получить персональные данные пользователей.

Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за вознаграждение «повысить» баллы ЕГЭ, организовать внеочередную пересдачу экзамена или помочь с поступлением в вуз «по связям». В Рособрнадзоре подчеркнули, что подобные предложения являются незаконными и не имеют под собой никаких реальных оснований.

Еще одна распространенная схема — фишинговые письма, которые рассылаются якобы от имени приемных комиссий. В них абитуриентов просят подтвердить поступление или место обучения, перейдя по подозрительным ссылкам. Это может привести к утечке персональных данных и потере доступа к учетным записям на государственных порталах.

Ведомство напоминает, что проверять результаты ЕГЭ и статус апелляции следует только через официальные ресурсы — портал «Госуслуги», сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, региональные центры обработки информации или образовательные организации.

О подозрительных предложениях и фейковых сайтах в Рособрнадзоре рекомендуют сообщать на горячую линию ведомства и в правоохранительные органы.