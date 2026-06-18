Накануне, 17 июня, украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей, а несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины. Однако в Киеве, вскоре сразу после атаки, стали отрицать свою причастность к данному инциденту.