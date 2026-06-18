Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В населенных пунктах Воронежской области отключают освещение из-за угрозы БПЛА

В Воронежской области районная администрация накануне уведомила жителей Ольховатского городского поселения об отключении уличного освещения в целях безопасности. В соцсетях администрации рассказали, что «при угрозе полетов БПЛА меньшее количество световых ориентиров затрудняет работу беспилотников и помогает снизить риски для населения и объектов инфраструктуры».

Источник: Коммерсантъ

В Воронежской области районная администрация накануне уведомила жителей Ольховатского городского поселения об отключении уличного освещения в целях безопасности. В соцсетях администрации рассказали, что «при угрозе полетов БПЛА меньшее количество световых ориентиров затрудняет работу беспилотников и помогает снизить риски для населения и объектов инфраструктуры».

«Это временная мера. Как только обстановка стабилизируется, освещение вновь включат. Следите за официальными ресурсами — мы сообщим об отмене ограничения», — заявили в администрации.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в ночь на 18 июня в небе над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 35 беспилотников. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов БПЛА побило стекла административного здания.

Менее часа назад в Воронеже вновь сработали сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. Были слышны хлопки, похожие на работу ПВО. Официальной информации о сбитии воздушных целей пока не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше