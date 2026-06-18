Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект бассейна на берегу моря в Светлогорске одобрен экспертизой

Ровно год назад проект отеля с бассейном на ул. Верещагина отказался одобрить Градсовет.

Проект бассейна на улице Верещагина в Светлогорске (рядом с гостиничным комплексом «Русь»), подготовленный калининградским ООО «Проектное бюро», получил 18 июня положительное заключение экспертизы. Заказчиком работ выступила компания «Ресторанный дворик», гендиректором и единственным учредителем которой является Александр Качанович.

Бассейн должен появиться на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:155. Ровно год назад проект корпуса с тремя ресторанами, большим спа-салоном и двумя бассейнами (один из которых «инфинити») обсуждался экспертами Градсовета.

Проект был представлен на экспертный суд после доработки, однако в июле члены Градсовета раскритиковали его и отказались одобрить работу (автором проекта был Вячеслав Генне), несмотря на поддержку проекта со стороны главы администрации муниципального образования Владимира Бондаренко.