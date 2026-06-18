Проект бассейна на берегу моря в Светлогорске одобрен экспертизой

Проект был представлен на экспертный суд после доработки, однако в июле члены Градсовета раскритиковали его и отказались одобрить работу (автором проекта был Вячеслав Генне), несмотря на поддержку проекта со стороны главы администрации муниципального образования Владимира Бондаренко.