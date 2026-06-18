Проект бассейна на берегу моря в Светлогорске одобрен экспертизой

Проект бассейна на улице Верещагина в Светлогорске (рядом с гостиничным комплексом «Русь»), подготовленный калининградским ООО «Проектное бюро», получил 18 июня положительное заключение экспертизы. Заказчиком работ выступила компания «Ресторанный дворик», гендиректором и единственным учредителем которой является Александр Качанович.
Бассейн должен появиться на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:155. Ровно год назад проект корпуса с тремя ресторанами, большим спа-салоном и двумя бассейнами (один из которых «инфинити») обсуждался экспертами Градсовета.
Проект был представлен на экспертный суд после доработки, однако в июле члены Градсовета раскритиковали его и отказались одобрить работу (автором проекта был Вячеслав Генне), несмотря на поддержку проекта со стороны главы администрации муниципального образования Владимира Бондаренко.