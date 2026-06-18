В минприроды прокомментировали затяжной снос особняка на Усманке под Воронежем

«Если дерево погибло — да, это грустно, но это живой организм, который можно восстановить. Но когда ты меняешь историю реки, когда ты, утрированно скажу, поворачиваешь реку вспять — а сегодня там произошло именно это экологическое преступление, — это совсем другое. Мы судимся уже не один год. Министерство природных ресурсов, как и Воронежская область, признаны потерпевшими. При этом процесс заметно затягивается из-за различных экспертиз. Неужели сегодня действительно требуется дополнительно доказывать, в том числе суду, что произошедшее находится вне рамок закона», — заявила Наталья Ветер.