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В Челябинске продали национализированный отель Radisson Blu за 1,34 млрд рублей

Челябинский отель Radisson Blu продан компании «ЦИУПС» за 1,34 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 18 июня 2026 года подвели итоги торгов по продаже национализированного отеля Radisson Blu Hotel. Победителем аукциона стало ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (ЦИУПС). Гостиничный комплекс продан за 1 млрд 342 млн рублей. Это следует из протокола на ГИС «Торги».

Торги стартовали 9 июня. На продажу был выставлен 100-процентный пакет акций компании «ОтельСтрой», которой принадлежит гостиница на улице Труда. В лот вошли также земельный участок, ресторан и SPA-центр. Начальная цена составляла 994,2 млн рублей, минимальный шаг повышения — 9,94 млн рублей. В аукционе участвовали две компании — «Инфомир» и «ЦИУПС».

До национализации отель принадлежал структурам семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Radisson Blu Hotel стал первым в Челябинске отелем премиум-класса под управлением международной сети Radisson, его открыли в 2014 году. Строительство велось с 2011 года.

Это не первый случай продажи национализированных активов в регионе. Ранее на торги единым лотом выставлялись ТРК «Родник» и «Алмаз», однако покупателей на них пока не нашлось.