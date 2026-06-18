Опрос показал, сколько детей смотрит российский контент

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский контент смотрят 78% детей в возрасте 7−10 лет, при этом потребление западного контента растет, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.
В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о медиапотреблении среди детей и подростков.
«Российский контент в топе: 78% родителей говорят, что их дети 7−10 лет смотрят российский контент. Но растет потребление западного: 55%. Для сравнения для возраста до 4 лет — 42%», — следует из данных презентации, предоставленной Атаевой.
Атаева отметила, что страна-производитель становится осознанным критерием выбора только к подростковому возрасту (с 11 лет), когда западный контент воспринимается как эталон графики, азиатский — как источник глубоких эмоций, а российский — ценится за реализм.
Из данных презентации также следует, что 25% родителей готовы оплатить подписку или разово купить контент, если ребенок просит его посмотреть. Остальные прибегают к пиратским методам потребления или ищут похожий или альтернативный контент бесплатно.