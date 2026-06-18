«Белавиа» запустит регулярные рейсы в Бангкок

Уточняется, что самолеты из Минска в Бангкок начнут летать в октябре текущего года.
«В столицу Таиланда Belavia начнет выполнять полеты с 25 октября», — говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что рейсы по новому маршруту будут выполняться по воскресным дням. Для полетов задействуют широкофюзеляжный самолет Airbus A330−200.
Также сообщается, что самолет из белорусской столицы будет вылетать в 03:10 и приземляться в Бангкоке в 17:05 (по местному времени). Обратный вылет из столицы Таиланда — в 19:05 с прибытием в национальный аэропорт Минск — в 01:50 следующего дня. Разница между часовыми поясами двух столиц cоставляет +4 часа.
Стоимость билета в одну сторону составит от 1704 рублей, в обе — от 3011 ₽
Ранее авиационные администрации Беларуси и Королевства Таиланд подписали меморандум о взаимопонимании. По сообщению Минтранса республики, документом был согласован проект межправительственного соглашения о воздушном сообщении.
«Белавиа» открыла новые чартерные рейсы в Таиланд в январе текущего года — в Паттайю и на остров Пхукет.