«Белавиа» запустит регулярные рейсы в Бангкок

Также сообщается, что самолет из белорусской столицы будет вылетать в 03:10 и приземляться в Бангкоке в 17:05 (по местному времени). Обратный вылет из столицы Таиланда — в 19:05 с прибытием в национальный аэропорт Минск — в 01:50 следующего дня. Разница между часовыми поясами двух столиц cоставляет +4 часа.