КГК выписал штрафы за подсыпанную битым кирпичом и строительным мусором дорогу под Могилевом

Напомним, Лесной кодекс Беларуси запрещает загрязнение лесов и размещение в них отходов. Также запрещена хозяйственная и иная деятельность, которая причиняет вред лесу или может стать причиной причинения вреда лесам в будущем. За загрязнение или засорение лесного фонда предусмотрена административная ответственность и штрафы (ст. 16.22 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Для физлиц штраф составляет до 10 или до 20 базовых величин в некоторых случаях (до 450 или до 900 белорусских рублей в июне 2026 года), для ИП — до 25 базовых величин (до 1125 рублей), для юрлиц от 50 до 300 базовых величин (от 2250 до 13500 рублей).