КГК выписал штрафы за подсыпанную битым кирпичом и строительным мусором дорогу под Могилевом

В Комитете госконтроля сообщили о штрафах за подсыпанную битым кирпичом и строительным мусором дорогу.
Так, под Могилевом КГК выявил более двух километров дороги из кирпича и железобетона. В нарушение были подсыпаны лесные дороги, которыми в своих целях пользовались предприятия.
В частности, могилевская фирма подсыпала строительным боем и утрамбовала лесную дорогу в Вильчицком лесничестве, чтобы перевозить по ней песок из песчаного карьера в пойме Днепра. При этом по проекту транспортировка песка предусматривалась по реке.
— Подсыпав лесную дорогу строительными отходами, частная компания нарушила природоохранное законодательство, — подчеркнули в КГК.
И также на территории Вильчицкого лесничества предприятие теплоэнергетики утрамбовало другую лесную дорогу битым кирпичом, чтобы вывозить по ней заготовленную древесину.
Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около 215 тысяч белорусских рублей, предприятиям грозят крупные штрафы.
— Рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности, — подчеркнули в КГК.
Напомним, Лесной кодекс Беларуси запрещает загрязнение лесов и размещение в них отходов. Также запрещена хозяйственная и иная деятельность, которая причиняет вред лесу или может стать причиной причинения вреда лесам в будущем. За загрязнение или засорение лесного фонда предусмотрена административная ответственность и штрафы (ст. 16.22 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Для физлиц штраф составляет до 10 или до 20 базовых величин в некоторых случаях (до 450 или до 900 белорусских рублей в июне 2026 года), для ИП — до 25 базовых величин (до 1125 рублей), для юрлиц от 50 до 300 базовых величин (от 2250 до 13500 рублей).
При повторном административном взыскании в течение года наступает уголовная ответственность. В этом случае в Беларуси за загрязнение леса мусором могут ограничить свободы на срок до трех лет.
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