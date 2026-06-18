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Движение по улице Вавилова перенесут на левую сторону до 22 июля

В Ростове-на-Дону из-за выполнения работ на улице Вавилова движение будет временно осуществляться по двум полосам левой стороны проезжей части, по одной полосе в каждом направлении. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Ростове-на-Дону из-за выполнения работ на улице Вавилова движение будет временно осуществляться по двум полосам левой стороны проезжей части, по одной полосе в каждом направлении. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уточняется в сообщении, работы завершатся 22 июля. «После переключения движения будут выполняться работы по левой стороне объекта, в том числе строительство сети связи и наружного освещения, устройство ливневой канализации и устройство дорожной одежды. Выполнение указанных работ без временного ограничения движения технически невозможно, поскольку работы по строительству инженерных коммуникаций и устройству конструктивных элементов дорожной одежды ведутся непосредственно в границах существующей проезжей части», — уточняется в сообщении.