Эксперты объяснили, когда боль в суставах нельзя считать возрастной нормой

По словам специалиста, возраст сам по себе не вызывает неприятных ощущений, он лишь повышает риск того, что накопленные за жизнь перегрузки или микротравмы начнут проявляться. Отличить обычную усталость после активности от патологии помогают несколько признаков: боль в покое или ночью, выраженная утренняя скованность, отёк, ощущение тепла в суставе и постепенное ограничение движений.