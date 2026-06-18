На авиапредприятии в Новосибирске провели выездной медосмотр

Выездной медосмотр и утреннюю зарядку провели для сотрудников Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина в соответствии с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Гимнастические упражнения демонстрировали профессиональные фитнес-тренеры, вместе с работниками в зарядке участвовали титулованные спортсмены. Утреннюю разминку провели в рамках акции «Здоровье для каждого».
В ходе медосмотра сотрудники предприятия проверили основные показатели здоровья и узнали свой «биологический» возраст. Также врачи дали рекомендации по здоровому питанию и изменению образа жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.