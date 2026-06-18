Оперетта «Сильва», киноклассика Федерико Феллини и выставка современного искусства

«Наш театр» 19 июня в 20:00 покажет комедию «Старинные часы». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Как сказано в аннотации, это очень добрая, ироничная и музыкальная история о времени, антиквариате и любви. Каждый зритель станет гостем уютной квартиры, где к супругам Кузнецовым со странным визитом приезжает совсем уж неожиданный гость. Однако это история не про законы гостеприимства и правила этикета. Вопрос в том, сможет ли между давними супругами вновь разгореться искреннее чувство.