В Красноярском крае выбрали лучших пользователей ПК «серебряного» возраста

Итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей «серебряного» возраста подвели в Красноярском крае, сообщили в министерстве социальной политики субъекта РФ. Состязания организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В этом году в состязаниях приняли участие более 300 жителей края. По результатам проведенных ранее муниципальных этапов в финал были допущены 70 человек: 11 мужчин, 51 женщина и 8 ветеранов боевых действий. В ходе онлайн-состязаний, которые были организованы на базе комплексных центров социального обслуживания населения, участники демонстрировали уверенное владение смартфоном, умение работать с электронной почтой и в социальных сетях, эффективное использование поисковых систем и банковских сервисов, владение основной финансовой терминологией.
Обладателями первых мест во всех трех категориях — среди женщин, среди мужчин и среди защитников Отечества — стали Ирина Акишина из Красноярска, Сергей Долгов из ЗАТО Зеленогорск и представитель Шушенского округа Александр Бухаров. Призеры и лауреаты регионального этапа чемпионата получат дипломы и денежные призы, а победители представят Красноярский край в финале, который пройдет в Рязани с 23 по 26 июня.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.