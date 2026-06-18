В Красноярском крае выбрали лучших пользователей ПК «серебряного» возраста

В этом году в состязаниях приняли участие более 300 жителей края. По результатам проведенных ранее муниципальных этапов в финал были допущены 70 человек: 11 мужчин, 51 женщина и 8 ветеранов боевых действий. В ходе онлайн-состязаний, которые были организованы на базе комплексных центров социального обслуживания населения, участники демонстрировали уверенное владение смартфоном, умение работать с электронной почтой и в социальных сетях, эффективное использование поисковых систем и банковских сервисов, владение основной финансовой терминологией.