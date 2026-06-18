Евгений Спиваков: «Стараюсь отойти от классического подхода и стереотипов»

— Знаете, в целом ряде сюжетов съёмочный процесс переходил в дружбу с нашими героями. Это Андрей Иванович Баринов, создавший музей «Замок Вальдау» и бывший долгие годы его хранителем. Это Авенир Петрович Овсянов — наш любимый дед, так мы его звали. Он стал нашим другом, нашим консультантом, оказывал нам бесценную помощь, постоянно участвовал в съёмках. Когда он ушёл, мы сделали фильм «Авенир», к которому Женя написал сценарий. Это замечательный немецкий актёр и режиссёр Армин Мюллер-Шталь, детство которого прошло в Тильзите. Общение с ним было большим счастьем. Он очень хорошо понимал слабость человеческой природы и умел подняться над ней. Был честен и точен в своих высказываниях и оценках. Это ветеран разведгруппы «Джек» Геннадий Юшкевич, который полгода работал в немецком тылу. С ним познакомил нас Авенир Овсянов. Юшкевичу было 82 года, когда мы познакомились. Невзирая на солидную цифру, это был человек, крепкий телом и духом. И таким же был, по моему впечатлению, пятнадцатилетний школяр Гена Юшкевич — недаром у него было прозвище «Орёл». Он приписал себе два года, чтобы стать членом диверсионной разведывательной группы. При том, что отдавал себе отчёт, какие испытания его ждут.