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В городах Алтайского края обновят общественный транспорт

Автопарки Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска пополнятся 62 автобусами.

Источник: Национальные проекты России

Общественный транспорт обновят в этом году в городах Алтайского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Так автопарки Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска пополнятся 62 новыми автобусами, сообщили в министерстве транспорта региона.

Наибольшее обновление ждет краевую столицу. Администрация Барнаула заключила сразу два контракта на поставку 31 автобуса. Весь транспорт должен прибыть в город до 1 октября 2026 года. Также до 16 октября в Новоалтайске появятся 11 автобусов малого класса марки ПАЗ на 22 места каждый.

Новые автобусы в этом году поступят и в Бийск. Наукоград получит 12 транспортных средств среднего класса. В Рубцовске появятся восемь автобусов среднего класса марки ПАЗ. Все закупаемые машины соответствуют современным стандартам безопасности. Они оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией (ГЛОНАСС).

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.