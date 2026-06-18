Врач Макарова рассказала, почему постоянную усталость нельзя игнорировать

Если человек продолжает чувствовать себя уставшим, несмотря на качественный сон и отдых, это может быть связано с нарушениями в работе эндокринной системы. Особенно это касается щитовидной железы, которая играет важную роль в регуляции энергетического обмена в организме. Проблемы с щитовидной железой могут проявляться как в виде доброкачественных изменений, так и более серьезных заболеваний.