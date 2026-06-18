Врач Макарова рассказала, почему постоянную усталость нельзя игнорировать

Постоянная усталость, которую не удается устранить даже после полноценного отдыха и восстановления нормального сна, может свидетельствовать о наличии скрытых проблем с щитовидной железой. Об этом рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова в интервью РИАМО.
Если человек продолжает чувствовать себя уставшим, несмотря на качественный сон и отдых, это может быть связано с нарушениями в работе эндокринной системы. Особенно это касается щитовидной железы, которая играет важную роль в регуляции энергетического обмена в организме. Проблемы с щитовидной железой могут проявляться как в виде доброкачественных изменений, так и более серьезных заболеваний.
Врач Анна Макарова выделяет несколько ключевых симптомов, при появлении которых необходимо срочно обратиться к специалисту:
Стойкая астения: чувство сильной усталости и изможденности, которое не проходит даже после длительного отдыха и восполнения дефицита витаминов.
Резкое снижение веса: потеря массы тела без видимых на то причин.
Для первичной диагностики не требуется проведения сложных процедур. Обычно достаточно сдать несколько стандартных лабораторных анализов:
1. Общий анализ крови (ОАК): позволяет оценить уровень гемоглобина и тромбоцитов.
2. Контроль уровня железа: важно, так как при некоторых заболеваниях, включая онкологические, опухолевые процессы могут активно использовать железо из организма.
3. Анализ на тромбоциты: аномальные изменения их уровня могут указывать на наличие серьёзных системных нарушений.
Даже обычный клинический анализ крови является эффективным инструментом для первичной диагностики. Он помогает врачу определить направление дальнейших исследований и вовремя выявить опасные изменения в организме. Если вы испытываете постоянную усталость, не откладывайте визит к специалисту.