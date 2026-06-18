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Врач Макарова рассказала, почему постоянную усталость нельзя игнорировать

Постоянное «разбитое» состояние может свидетельствовать о наличии скрытых проблем с щитовидной железой.

Источник: Нижегородская правда

Постоянная усталость, которую не удается устранить даже после полноценного отдыха и восстановления нормального сна, может свидетельствовать о наличии скрытых проблем с щитовидной железой. Об этом рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова в интервью РИАМО.

Если человек продолжает чувствовать себя уставшим, несмотря на качественный сон и отдых, это может быть связано с нарушениями в работе эндокринной системы. Особенно это касается щитовидной железы, которая играет важную роль в регуляции энергетического обмена в организме. Проблемы с щитовидной железой могут проявляться как в виде доброкачественных изменений, так и более серьезных заболеваний.

Врач Анна Макарова выделяет несколько ключевых симптомов, при появлении которых необходимо срочно обратиться к специалисту:

Стойкая астения: чувство сильной усталости и изможденности, которое не проходит даже после длительного отдыха и восполнения дефицита витаминов.

Резкое снижение веса: потеря массы тела без видимых на то причин.

Для первичной диагностики не требуется проведения сложных процедур. Обычно достаточно сдать несколько стандартных лабораторных анализов:

1. Общий анализ крови (ОАК): позволяет оценить уровень гемоглобина и тромбоцитов.

2. Контроль уровня железа: важно, так как при некоторых заболеваниях, включая онкологические, опухолевые процессы могут активно использовать железо из организма.

3. Анализ на тромбоциты: аномальные изменения их уровня могут указывать на наличие серьёзных системных нарушений.

Даже обычный клинический анализ крови является эффективным инструментом для первичной диагностики. Он помогает врачу определить направление дальнейших исследований и вовремя выявить опасные изменения в организме. Если вы испытываете постоянную усталость, не откладывайте визит к специалисту.