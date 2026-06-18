46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района с начала 2026 года

С начала 2026 года с улиц Нижегородского района Нижнего Новгорода убрали 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Как сообщили в районной администрации, 29 машин владельцы убрали сами, а 17 транспортных средств были эвакуированы ответственными службами.
Брошенные автомобили зафиксировали на разных улицах: Богдановича, Ковалихинской, Минина, Заломова, Родионова, Белинского, Володарского, Донецкой, Варварской, Максима Горького, Звездинке, Большой Печёрской, Композитора Касьянова, Нижне-Волжской набережной и на Казанском шоссе.
Глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев пояснил, что брошенные и разукомплектованные автомобили мешают движению транспорта, блокируют проезд коммунальной техники и нередко становятся местом для стихийных свалок. «Работа по выявлению и эвакуации брошенного транспорта ведётся в районе на регулярной основе: такие машины фиксируются в ходе инспекционных проверок, а также по поступающим в администрацию обращениям жителей. Подчеркну, что работа по данному направлению будет продолжена», — сказал он.
В районной администрации напомнили нижегородцам: если было вынесено предупреждение о необходимости убрать транспортное средство, у владельца есть 10 дней на то, чтобы решить вопрос самостоятельно. В случае игнорирования предупреждения автомобиль будет перемещён на стоянку временного хранения с последующим взысканием расходов с владельца. Чтобы забрать автомобиль, необходимо предоставить документ, подтверждающий личность, и документ, подтверждающий право собственности. Выдача транспортного средства проводится по адресу ул. Деловая, 3.
Как сообщалось ранее, более тысячи постановлений по скрытым номерам выписано AI‑системой в Нижнем Новгороде с начала 2026 года.