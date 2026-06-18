46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района с начала 2026 года

Глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев пояснил, что брошенные и разукомплектованные автомобили мешают движению транспорта, блокируют проезд коммунальной техники и нередко становятся местом для стихийных свалок. «Работа по выявлению и эвакуации брошенного транспорта ведётся в районе на регулярной основе: такие машины фиксируются в ходе инспекционных проверок, а также по поступающим в администрацию обращениям жителей. Подчеркну, что работа по данному направлению будет продолжена», — сказал он.