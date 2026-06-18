Благотворительный фонд подарил «Артеку» отреставрированное спортивное пространство

На фестивале «Пусть всегда будет солнце» Международного детского центра «Артек» прошла масштабная праздничная программа «День спорта». Одним из ключевых событий стала торжественная передача благотворительным фондом Точно ДОБРО отреставрированной спортивной площадки лагеря «Лазурный». Участие в церемонии приняли представители администраций фонда и центра, а первые соревнования на «Кубок ДОБРА» провели профессиональные футболисты из ЦСКА, ФК «Спартак» и «Динамо».
Поддержка спорта и создание условий для физического развития детей и взрослых является важнейшим направлением работы благотворительного фонда. По инициативе учредителей Николая и Беллы Амосовых к первому году нового века МДЦ «Артек» была отреставрирована спортивная площадка лагеря «Лазурный».
Ежегодно лагерь принимает около пяти тысяч детей, для каждого из которых спорт является неотъемлемой частью программы смены. Чтобы он был безопасным, а отдыхающие получали максимальную пользу от физической активности, фондом отреставрирована площадка. На общую сумму более 10 млн рублей проведены демонтаж старого покрытия и замена на новое, ремонт просадок бетона и трибун, демонтаж и монтаж крышек ливневой канализации, нанесена разметка. Теперь здесь будут проводиться зарядки, игры в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и другие виды спорта.
«Мероприятия благотворительного фонда помогают “Артеку” в главном — воспитании личности, — говорит учредитель фонда Белла Амосова. — Восстановив спортивное пространство, мы создали среду, где через игру и соревнование дети учатся дружбе, честности и здоровому соперничеству. Это наш вклад не в инфраструктуру, а в поколение, которому предстоит распространять энергию добра по всему миру».
Как отметила первый заместитель директора Международного детского центра «Артек» Елена Живогляд, на площадке смогут заниматься спортом ребята из разных лагерей.
«Это новое пространство стало дополнительным ресурсом проведения спортивных занятий для детей, которые отдыхают в лагере “Лазурный” и не только: площадка будет работать также для “Солнечного” и для других лагерей».
В рамках торжественного открытия состоялся турнир по мини-футболу на «Кубок ДОБРА». Его провели профессиональные спортсмены — Дмитрий Градиленко, мастер спорта СССР, обладатель Кубка чемпионов Содружества в составе ФК «Спартак», и Константин Маевский, заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы по футболу, обладатель Кубка УЕФА, выступавший за ФК «Динамо» и ЦСКА.
Мальчишки и девчонки с азартом включились в игру, слушали направляющие комментарии профессионалов и забивали голы- кто-то самые первые в жизни! С трибун их поддерживали болельщики: яркие кричалки эхом разносились по всему центру. Победила, конечно, дружба, а переходный «Кубок ДОБРА» в первом турнире забрал лагерь «Кипарисный», забивший больше голов.
«Кубок ДОБРА» станет традицией новой площадки и будет проводиться благотворительным фондом для артековцев из разных лагерей. В нем свои спортивные силы попробуют и участники профильной смены «Строители будущего», которую фонд реализует в лагере «Янтарный» уже в сентябре.