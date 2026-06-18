Благотворительный фонд подарил «Артеку» отреставрированное спортивное пространство

Ежегодно лагерь принимает около пяти тысяч детей, для каждого из которых спорт является неотъемлемой частью программы смены. Чтобы он был безопасным, а отдыхающие получали максимальную пользу от физической активности, фондом отреставрирована площадка. На общую сумму более 10 млн рублей проведены демонтаж старого покрытия и замена на новое, ремонт просадок бетона и трибун, демонтаж и монтаж крышек ливневой канализации, нанесена разметка. Теперь здесь будут проводиться зарядки, игры в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и другие виды спорта.