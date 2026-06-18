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В Татарстане пройдет праздник мордовской культуры

Там можно будет отведать блюда национальной кухни и познакомиться с выставкой национальных костюмов.

Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» состоится 21 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Участники и гости праздника смогут окунуться в атмосферу мордовской деревни. В подворьях будут представлены интерьер и быт дома, где можно будет отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой национальных костюмов.

Кроме того, пройдут фестивали мордовского фольклора и мордовских любительских театров кукол «Ёвксонь балаганнэ» («Сказочный балаганчик»), конкурс красоты и талантов «Мокшэрзянь мазы стирь» («Мордовская красавица»). Также будут работать интерактивные площадки с традиционными играми и ярмаркой изделий народных промыслов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.