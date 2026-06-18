Guardian: Тайвань начал обучать граждан управлять дронами

Согласно Guardian, в случае «вторжения» Китая беспилотники будут особенно полезны для наблюдения за линией фронта в гористой местности острова. На Тайване считают, что люди могут «перейти от пассивной обороны… к более активной роли в наблюдении за угрозами и обмене информацией».