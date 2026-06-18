Guardian: Тайвань начал обучать граждан управлять дронами

Согласно статье, в стране в мае запустили первую программу обучения работе с беспилотниками в рамках гражданской обороны. Свободных мест нет до конца августа, больше половины курсантов составляют женщины.
«Конфликт на Украине изменил способы использования беспилотников. Эта программа позволит мне приобрести навык, который я могу использовать, если он однажды понадобится», — говорит 48-летний Пан Чэнь Чинь, работник пищевой компании.
Согласно Guardian, в случае «вторжения» Китая беспилотники будут особенно полезны для наблюдения за линией фронта в гористой местности острова. На Тайване считают, что люди могут «перейти от пассивной обороны… к более активной роли в наблюдении за угрозами и обмене информацией».
Газета также обращает внимание на то, что в последние годы на Тайване наблюдается бум обучения спасательным работам и оказанию первой помощи. Сейчас в стране действуют более 30 местных групп гражданской обороны, возглавляемых добровольцами.