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Guardian: Тайвань начал обучать граждан управлять дронами

Простых тайваньцев, молодых и пожилых, записывают на курсы, чтобы научить управлять беспилотниками в условиях «надвигающейся» военной угрозы со стороны Китая, пишет британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в стране в мае запустили первую программу обучения работе с беспилотниками в рамках гражданской обороны. Свободных мест нет до конца августа, больше половины курсантов составляют женщины.

Новый курс помогает начинающим дроноводам понять возможности БПЛА на поле боя. Это доказывает, что Тайвань «извлекает уроки» из опыта конфликта на Украине, считает издание.

«Конфликт на Украине изменил способы использования беспилотников. Эта программа позволит мне приобрести навык, который я могу использовать, если он однажды понадобится», — говорит 48-летний Пан Чэнь Чинь, работник пищевой компании.

Кроме того, некоторые средние школы Тайбэя организовали летние лагеря, в которых школьников учат собирать беспилотники с нуля и использовать их для поисково-спасательных операций.

Издание отмечает, что минимальный допустимый возраст пилота БПЛА на Тайване недавно был снижен до 14 лет.

Согласно Guardian, в случае «вторжения» Китая беспилотники будут особенно полезны для наблюдения за линией фронта в гористой местности острова. На Тайване считают, что люди могут «перейти от пассивной обороны… к более активной роли в наблюдении за угрозами и обмене информацией».

Газета также обращает внимание на то, что в последние годы на Тайване наблюдается бум обучения спасательным работам и оказанию первой помощи. Сейчас в стране действуют более 30 местных групп гражданской обороны, возглавляемых добровольцами.

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