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Калининградский депутат предложил потеснить пешеходов ради парковки у «Атлантики»

После ремонта на Полоцкой число мест для машин сократится.

Источник: Клопс.ru

В городском совете Калининграда предложили пересмотреть проект реконструкции улицы Полоцкой и сохранить парковку на месте, где планируется тротуар. С таким предложением вступил депутат Алексей Колобов на профильной комиссии в четверг, 18 июня.

По его словам, раньше вдоль улицы могли одновременно встать ёлочкой десятки машин. Новое решение властей предусматривает сохранение лишь части мест для авто. Колобов отметил, что посетителям ресторана «Атлантика», кафе и торговых точек будет сложно припарковаться.

«Тротуар позволяет вполне разместить парковочные места. То есть не вдоль, а поперёк хотя бы сделали», — предложил депутат.

Глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов объяснил, чем было вызвано такое решение: «Ранее парковка транспортных средств была за счёт пешеходной зоны. Там была укороченная пешеходная зона, и пешеход, велосипедист и самокатчик чувствовали себя неудобно».

Чиновник добавил, что администрация всё же изучит возможность изменить планировку этого участка в пользу автомобилистов.

Скорость ограничили знаками, а камер так и нет: как изменился перекрёсток у «Атлантики», где сбили двух школьниц.

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