Калининградский депутат предложил потеснить пешеходов ради парковки у «Атлантики»

Глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов объяснил, чем было вызвано такое решение: «Ранее парковка транспортных средств была за счёт пешеходной зоны. Там была укороченная пешеходная зона, и пешеход, велосипедист и самокатчик чувствовали себя неудобно».