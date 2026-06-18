СК РФ раскрыл, что найдено на месте атаки украинским БПЛА белорусского автобуса под Брянском

СК РФ раскрыл, что найдено на месте атаки БПЛА белорусского автобуса с детьми в Брянской области. Подробности озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Как было установлено в рамках первоначальных следственных действий, было установлено точное время атаки дрона ВСУ на автобус из Гомеля, следовавший в Геленджик — 10.00. Удар по транспортному средству произошел на 98 километре трассы Брянск — Новозыбков рядом с деревней Нельжичи Почепского района Брянской области.
По словам Петренко, в результате атаки один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. В числе пострадавших шесть детей (подробнее про состояние и травмы пострадавших, которых привезли из Брянска в Минск, мы писали здесь).
— В рамках расследования осмотрены место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских боевиков, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства, — привела подробности официальный представитель СК России.
По уголовному делу был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, а также комплексная взрывотехническая-криминалистическая и автотехническая (оценочная) судебные экспертизы.
В качестве потерпевших признали и допросили 22 взрослых и 19 детей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».
Кроме того, глава Беларуси сказал, почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко сказал запретить выезд групп детей за рубеж без госнадзора.